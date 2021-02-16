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Ankara'da FETÖ operasyonu! İkisi eski binbaşı 13 kişi yakalandı

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 9:28 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 9:55

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.


Yakın zamanda düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün  yeniden yapılanma faaliyetlerini firari örgüt mensupları vasıtasıyla yürüttüğü  bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bazı FETÖ üyelerinin terör örgütünün  hücre evlerinde saklandığını tespit etti.
 
Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı  operasyonlarda aralarında 2 ihraç binbaşı ve 3 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli  gözaltına alındı.
 
Hücre evlerindeki aramalarda yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı  değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 avro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam  altın ele geçirildi.
 
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından  Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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Ankara FETÖ FETÖ operasyonu
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