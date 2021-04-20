20 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.00 EURO 9,7940 0.57
USD 8,1110 0.28 ALTIN 460,810 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 9:30 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 9:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca,  FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı  olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla  iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı  belirtildi.
 
Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında  Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı.
 
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
  
 

ETİKETLER

Ankara FETÖ gözalrı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.