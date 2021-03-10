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Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı

10 Mart 2021 Çarşamba - 8:38 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 8:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


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