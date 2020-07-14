14 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.399 0.00 EURO 7,7890 0.06
USD 6,8670 0.10 ALTIN 397,610 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

14 Temmuz 2020 Salı - 9:43 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 9:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19'unun gözaltına alındığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 19 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.
 
İZMİR'DE 25 KİŞİ GÖZALTINDA
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet  başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı  bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
 
Hücre evlerinde yapılan aramalarda 25 kişi gözaltına alınırken 40 bin  90 TL, 1550 avro, 3 bin 55 dolar, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet  eşyası ele geçirildi. Öte yandan, bir başka soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme  proğramı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı  verildi. Ekipler, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde düzenlenen  operasyonda meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.T.A. ve polis N.T. ile  özel yurt müdürü N.Y'i gözaltına aldı.

ETİKETLER

Ankara FETÖ operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.