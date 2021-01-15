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Ankara'da FETÖ operasyonu! 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

15 Ocak 2021 Cuma - 10:04 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 10:30

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2005 yılı Polis Memurluğu (PMYO) Sınavında, sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) 2005'teki Polis Memurluğu Sınavı sorularına erişerek örgüt  mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı  kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu  Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt  mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
 

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