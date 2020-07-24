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Ankara'da FETÖ operasyonu! 21 kişiye gözaltı kararı

24 Temmuz 2020 Cuma - 9:58 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 10:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'himmet' adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan 21 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.
 

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Ankara FETÖ operasyon
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