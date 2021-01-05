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Ankara'da FETÖ operasyonu!

AA |  05 Ocak 2021 Salı - 9:11 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 9:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.


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