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Ankara'da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

14 Temmuz 2020 Salı - 12:38 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 12:44

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ); Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle su kesintisi kaç saat sürecek? Sular ne zaman gelecek? İşte Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle su kesintisinin detayları...


ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ana iletim hattında deplase çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak. Peki, Sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle su kesintisi kaç saat sürecek? İşte Ankara su kesintisi ile ilgili bilgiler...
 
ETİMESGUT, SİNCAN VE YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?
 
14 Temmuz salı günü saat 01.00'den başlayarak 15 Temmuz çarşamba günü saat 01.00'e kadar 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
 
Bir günlük su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle: 
 
Etimesgut'ta Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri.
 
Yenimahalle'de Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi.
 
Sincan'da Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne Mahalleleri.
 

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