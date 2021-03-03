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Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi!

03 Mart 2021 Çarşamba - 10:37 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 10:41

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi." dedi.


Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel  Alnıaçık, yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının zor  durumda olduğunu söyledi.
 
Ocak ayında ekmek fiyatlarına zam yapmak için toplandıklarını, zamlı  fiyat tarifesinin 24 Şubat'ta alındığını dile getiren Alnıaçık, söz konusu fiyat  artışının bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi.
 
Alnıaçık, yapılan toplantılarda yüzde 30 zam talep ettiklerini  belirterek şöyle konuştu:
 
"Son 3 ay içinde yüzde 45 civarında una, yüzde 90 civarında da mayaya  zam geldi. İşçiliğe de yaklaşık yüzde 20 zam oldu. Bu şartlar altında  fırıncılarımız para kazanmayı bırakın, zarar ediyordu. Fırıncılarımızın daha  fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldı. Bu  zamla bile fırıncılarımız kar edecek seviyede değil ancak bir nefes  alabilecekler. Yapılan zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı  bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi. Diğer bütün ekmek çeşitlerine de aynı  oranda zam geldi."
 
Un ve maya fiyatları artmadığı sürece bir müddet bu fiyatlarla ekmek  satışı yapılacağını belirten Alnıaçık, salgından dolayı bu oranda zam  yaptıklarını ve fırıncılar için esas yapılması gereken zam oranının yüzde 30  olduğunu ifade etti.
 
Ekmek çeşitlerine göre Ankara Fırıncılar Odasının belirlediği yeni  fiyat tarifesi şöyle: 
 
Gram   Fiyat (lira)    Ekmek
 
200    1,75    Ata ekmeği
 
400    3,50    Kepek ekmeği
 
200    3,00   Kepek ekmeği
 
400    6,00  Tam buğday ekmeği
 
200    3,00   Tam buğday ekmeği
 
400    6,00    Çavdar ekmeği
 
200    3,00   Çavdar ekmeği
 
400    6,00   Köy ekmeği
 
200    3,00    Köy ekmeği
 
400    6,00    Trabzon ekmeği
 
500    7,50    Rol ekmek (ambalajlı)   
 
50    0,75    Patatesli Afyon ekmeği   500    7,50
 

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