22 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.261 1.45 EURO 7,6970 0.57
USD 6,8570 0.17 ALTIN 384,990 0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da eğitim uçağı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

DHA |  22 Haziran 2020 Pazartesi - 13:23 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 14:08

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

 

 
Konuyla ilgili açıklama yapan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir.  Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.
 

 

ETİKETLER

ankara eğitim uçak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.