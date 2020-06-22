Ankara'da eğitim uçağı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.