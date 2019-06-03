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Ankara'da doğalgaz kaçağı sonucu patlama!

İHA |  03 Haziran 2019 Pazartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 03 06 2019 - 16:24

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.


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