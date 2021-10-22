Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 96 şüphelinin ve Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara'da flaş FETÖ operasyonu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verilmiştir.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılan 18 astsubay ile ilişiği kesilen 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 şüpheli hakkında Ankara merkezli 37 ilde, gözaltı kararı verilmiştir.