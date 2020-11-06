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Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

06 Kasım 2020 Cuma - 8:59 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 8:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ’cü askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu tespit ettiği 89 mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verdi.


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