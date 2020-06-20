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Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

AA |  20 Haziran 2020 Cumartesi - 10:47 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 11:31

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

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