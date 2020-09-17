17 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 0.00 EURO 8,8470 -0.23
USD 7,5110 0.10 ALTIN 468,930 -0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

17 Eylül 2020 Perşembe - 9:35 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 9:39

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda tespit edilen 19 Irak uyruklu şüpheliden 16'sı yakalandı


Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube  Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma  bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19  Irak uyruklu kişi tespit edildi.
 
Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 16'sı  yakalandı.
 
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER

DEAŞ Ankara operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.