03 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.05
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 452,980 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Saklandığı örgüt evinde...

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 8:38 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 9:52

Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen bir terörist, istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütünün ve örgüt mensuplarının faaliyetlerinin  deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, "İbrahim" kod adlı bir  DEAŞ üyesinin Ankara'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.
 
Daha önce Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği ve çatışma  bölgelerindeyken bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit  edilen teröristin yakalanması için saha ve analiz çalışmaları yapan ekipler, söz  konusu kişinin A.S.A.A olduğunu belirledi.
 
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ve  kararlar sonrası harekete geçen istihbarat ve terör birimleri A.S.A.A'nın  saklandığı evin adresini tespit ederek operasyon düzenledi.
 
Gözaltına alınan A.S.A.A'nın evinde yapılan aramada bir cep telefonu,  4 SIM kart ve örgütsel bilgilerin yer aldığı bir not defteri ele geçirildi.
 
 
Kalaşnikofla atış yaptığı görüntülere ulaşıldı
 
Operasyon sonrası istihbarat ve terör birimlerinden oluşan dijital  inceleme ekibinin yaptığı incelemelerde, A.S.A.A'nın çatışma bölgelerindeyken  kalaşnikof tüfekle atış yaptığı görüntülere ve irtibatı bulunan çok sayıda  DEAŞ'lının fotoğraflarına ulaşıldı.
 
 
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk  edilen A.S.A.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Bu arada elde edilen bilgiler ve deliller ışığında soruşturmanın yeni  şüphelilerle yönelik genişleyeceği öğrenildi.
 

ETİKETLER

ankara daeş operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.