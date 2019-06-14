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Ankara'da çok sayıda gözaltı!

İHA |  14 Haziran 2019 Cuma - 10:39 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 10:39

FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışan 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel  sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı  çıkardı.
 
Öte yandan, Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK)  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si  adliyeye sevk edildi. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı  olarak yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı  11'e yükseldi.
 
Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş 1 binbaşı, açıkta olan 1  yüzbaşı, ihraç edilmiş 2 üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri  tamamlandı. 
 
Aralarında örgütün firari sözde il imamı Mehmet Akif Saka'nın kardeşi  ihraç üsteğmen A. Saka'nın de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından  Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
 
 Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
 

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