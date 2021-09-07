Ankara'da bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın davetine üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi’yi resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı yapacak.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen bu ilk ziyaret sırasında yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.