Ankara'da bir apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi
Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
AİLELERİ FENALAŞTI
Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.