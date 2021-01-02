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Ankara'da bir apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 9:27 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 10:52

Ankara'nın Pursaklar ilçesi'nde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu.


Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi
 
 
Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
 
 
 
AİLELERİ FENALAŞTI
 
 Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
 
 

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