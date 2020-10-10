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Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

DHA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 10:08

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.


Ankara'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
 

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