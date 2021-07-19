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Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 14:39

Milyonlar Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazı için camilere akın edecek. Bayram namazı koronavirüs tedbirleri altında sosyal mesafe ve maske kuralları ile tüm camilerde kılınacak. Bayram namazına katılacak cemaate sık sık uyarılar yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da illerdeki bayram namazı saatlerini yayınladı. Kurban Bayramı namazının Ankara'da kılınacağı saat merak ediliyor. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre Ankara bayram namazı saati!


Milyonlar kısıtlamasız Kurban Bayramı'na ilk olarak camilerde karşılayacak. Bayramın birinci günü camilerde hutbeler okunacak. Koronavirüs kuralları çercevesinde bayram namazı idrak edilecek. İllerin Kurban Bayramı namazı saatleri de Diyanet tarafından açıklandı. Ankaralılar da sıklıkla Ankara'da bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre Ankara bayram namazı saati!
 
 
ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?
 
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Ankara'da bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.
 
 

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