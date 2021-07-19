Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati!

Milyonlar kısıtlamasız Kurban Bayramı'na ilk olarak camilerde karşılayacak. Bayramın birinci günü camilerde hutbeler okunacak. Koronavirüs kuralları çercevesinde bayram namazı idrak edilecek. İllerin Kurban Bayramı namazı saatleri de Diyanet tarafından açıklandı. Ankaralılar da sıklıkla Ankara'da bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre Ankara bayram namazı saati!
ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Ankara'da bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.