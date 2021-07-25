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Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın!

AA |  25 Temmuz 2021 Pazar - 13:09 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 13:57

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.


 Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan hatıra ormanı üzerinde öğle  saatlerinde yangın çıktı.
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Arazi üzerindeki 5 hektarlık otluk alanda etkili olan yangına, Orman  Genel Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale etti.
 
Kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları  sürüyor.
 
Bu arada kundaklama şüphesiyle akli dengesinin yerinde olmadığı iddia  edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
 
Polis, yangının çıktığı otoyolun yanındaki alanda yoğun güvenlik  önlemi aldı. Bölgeden çıkan duman nedeniyle aksayan ulaşımın düzenli işlemesi  için trafik ekiplerince sürücülere kontrollü geçiş sağlandı.
 
  
 

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Ankara Atatürk Orman Çiftliği yangın
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