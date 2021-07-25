Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın!

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan hatıra ormanı üzerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazi üzerindeki 5 hektarlık otluk alanda etkili olan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada kundaklama şüphesiyle akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.