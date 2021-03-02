Ankara'da 4 farklı mesai saati uygulaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs koronavirüs risk haritasına göre, iller 4 farklı kategoriye ayrıldı.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında, orta riskli grupta bulunan Ankara'da, mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

4 FARKLI MESAİ SAATİ

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 farklı mesai saati uygulanmasına karar verdi. Buna göre yeni mesai saatleri; 08:00-17:00, 08:30- 17:30 , 09:00-18:00, 10:00- 19:00 şeklinde olacak.

Ankara'daki kurumlarda, uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma devam edecek.