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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

10 Ocak 2021 Pazar - 23:00 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 23:00

AFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.


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AFAD ankara deprem
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