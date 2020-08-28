Ankara'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenleneceği belirtildi.

Etkinliklerle ilgili 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.00’ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arası) Ulus gidiş yönüne göre tek şeritli çalıştırılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: