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Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

16 Haziran 2021 Çarşamba - 23:37 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 23:39

AFAD, Ankara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 23:26'da merkez üssü başkent Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi olan bir deprem gerçekleşti.
 
3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.36 km olarak kaydedildi.

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AFAD Ankara deprem
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