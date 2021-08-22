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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı

AA |  22 Ağustos 2021 Pazar - 20:26 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 20:26

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana  götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden  paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk  edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada,  soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kız çocuğu
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