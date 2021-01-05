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Ankara'da 110 günlük su kaldı! Flaş uyarı...

AA |  05 Ocak 2021 Salı - 16:39 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 16:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara hiç su gelmemesi halinde 110 günlük suyun kaldığını bildirdi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 ocak itibarıyla  barajlardaki toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğu belirtildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi  Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, dikkatli su tüketiminin önemine dikkati  çekti.
 
Barajların doluluk oranının yüzde 20,91 olduğunu bildiren Öztürk,  "Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin metreküp daha az su bulunuyor. Barajlara hiç  su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her  damlası çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
 
 
Öztürk, Ankara'nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını  karşılayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve  Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp  olduğunu aktardı.
 
"Günde 250 litreden fazla su tüketiyor"
 
Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarının, kayıp ve kaçak su  durumları da dahil edildiğinde 250 litrenin üzerine çıktığını belirten Öztürk,  şunları kaydetti:
 
"Küresel su krizinden ne yazık ki başkentimiz de payına düşeni alıyor.  Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine salgın şartları da  eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm  veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek.  Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha  tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız."
 

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