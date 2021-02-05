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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ soruşturması! Çok sayıda gözaltı...

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 10:07 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 10:19

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser  yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması  kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı  soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav  sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav  sorularını alarak komiser yardımcısı olan  ve soruların dağıtılmasına aracılık  eden 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri  kullanıldı.
 
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara  Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam  edildiği bildirildi.

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FETÖ komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturma
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