Ankara Başsavcılığı'ndan flaş ByLock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu gelişmeden sonra açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, bin kişinin tahliyesinin talep edeceklerini ifade etti.

Ankara Başsavcılığı'ndan yapılan ' Bylock' açıklamasında "11.480 kişiye iradesi dışında yükleme yapıldı" denildi. Açıklamada söz konusu kullanıcıların, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirildikleri yönünde bulgular elde edildiği ifade edildi.

"BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz."

Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Kocaman, örgütün bunu eski TüBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ankara Başsavcılığı'ndan yapılan ilk açıklama şu şekilde:

MÜCADELEYİ SULANDURMAK AMACIYLA YÖNLENDİRİLMİŞ

"11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. "

"ÖNEMLİ BİR DELİL"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ayrıca, "ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur" denildi.

"DİĞER DELİLLERE GÖRE SORUŞTURMA MAKAMLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR"

Bağlantı tespitleri teknik yönendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıkları'na ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları'na iletişmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Bylock sunucularına bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekir.