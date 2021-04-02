Ankara baraj doluluk oranları! Ankara’da kaç günlük su kaldı, baraj doluluk oranı kaç? ASKİ açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, Ankara'daki barajların geçen sene yüzde 23, bugün ise %12 doluluk oranına sahip olduğunu belirterek, "Ankara'nın yıllık ihtiyacı 400 milyon metreküp civarındadır. Oradan gelen akışla beraber, karın da yağdığını dikkate aldığımızda akışın düzene girmesiyle Ankara'da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" demişti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de Ankara'nın son günlerde aldığı yağışlarla birlikte kente yetecek su miktarının 20 gün daha artış gösterdiğini belirterek, "Bu doluluk oranlarıyla 140 günün üzerinde su ihtiyacımıza cevap verecek bir aktif doluluk oranımız görülmektedir. Bu durum dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Şu an bakarsak bir yıl 'B' planlarımızla birlikte idare edecek suyumuz olduğunu düşünüyoruz. Ama önümüzdeki 2 yılın, 3 yılın garantisini kimseye verebilir miyiz? Dolayısıyla halkımız her an ve yaşadığı her gün tasarruf tedbirlerine ve bilincine dikkat etmek zorunda. Halkımız; duşta kullandığı sudan yüzünü yıkadığı suya, arabasını yıkadığı sudan bahçesini suladığı suya kadar her alanda tasarrufu ön planda tutmalıdır." ifadelerini kullandı.