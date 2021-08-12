Ankara Altındağ'da tehlikeli gerginlik!

Ankara’da Suriyelilerin yoğun olduğu Battalgazi Mahallesi’nde iki grup arasında yaşanan olayda Suriye uyruklu Y.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler’i bıçakladı. Ağır yaralanan Yalçın hastanede yaşamını yitirdi. Olayın kısa sürede duyulması üzerine vatandaşlar sokağa çıkarak Suriyeli sığınmacıların bulunduğu noktalara gitmek istedi.

Ankara Altındağ’da önceki akşam Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu Y.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler’i bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sokağa döküldüler

Olayın kısa sürede duyulması üzerine vatandaşlar sokağa çıkarak Suriyeli sığınmacıların bulunduğu noktalara gitmek istedi. Çevik Kuvvet ekipleri gruba müdahalede bulunurken; öfkeli kalabalık “Suriyelileri istemiyoruz, yeter artık” diye isyan etti. Olayı protesto eden mahalleli, bölgeye gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve emniyet yetkilileri ile görüştükten sonra dağıldı. Yaralılardan Emirhan Yalçın dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 şüpheli tutuklandı

Olaydan sonra kaçan saldırgan Y.A. ile şüpheli A.M.A. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheli Y.A. ve M.A.’nın tutuklandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK’nın 213’üncü maddesi gereğince ayrı soruşturma başlatıldığı, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Güvenlik önlemlerini artıran polis Battal Gazi Mahallesi ile Önder Mahallesi arasında yaklaşık 1.5 kilometrelik alandaki çeşitli noktalarda kontrol merkezi oluşturdu. Bölgeye sivil polis ekipleri ve TOMA ’lar konuşlandırıldı.

Emirhan Yalçın’ın yakınları ölüm haberiyle adeta yıkıldı.

Daha önce de yaşanmıştı

Suriyelilerin yoğun olduğu Önder Mahallesi ve Battalgazi Mahallesi’nde zaman zaman Türk vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar arasında gerginlikler yaşanıyor. 2014 ve 2016’da yaşanan gerilim üzerine sığınmacıların yaşadıkları evlerde çeşitli tahribatlar oluşmuştu. Bir süre önce bölgedeki taksi şoförleriyle de sorun yaşayan Suriyelilerin ‘korsan takcisilik’ yaptığı belirlenmişti. Taksi için kartvizit dahi bastırdıkları kamuoyuna yansımıştı. (Milliyet)