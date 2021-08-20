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Anka IDEF için özel uçuş yaptı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 15:49

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı Anka, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) özel bir uçuş gerçekleştirdi.


Alınan bilgiye göre, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinden kalkış yapan  Anka, bölgede uçuş yaptı.
 
Bu sırada üzerindeki gelişmiş kamera sistemleri ile görüntü alan Anka,  bunları canlı olarak IDEF'teki TUSAŞ standına iletti. Görüntüler TUSAŞ  standındaki büyük ekranlardan yerli ve yabancı fuar katılımcısı ve ziyaretçilerle  paylaşıldı. Bu sırada TUSAŞ tesislerinde testleri süren Atak Helikopteri'ne  ilişkin çalışmalar da ekrana yansıdı.
 
TUSAŞ, bugüne kadar çeşitli kuvvetler için 30 Anka teslim etti.  Anka'ların toplam uçuş saati 90 bini buldu. Anka, Tunus'a yapılacak teslimatla  ilk ihracat başarısına da ulaşacak.
 
  
 

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Anka IDEF IDEF 2021
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