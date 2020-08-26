Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. 4 bin metrekarelik anız ve çalılık olan alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Anız yangını bir doğa katliamıdır"

Kütahya'nın Şaphane İlçesi Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaoğlu, son dönemde artan anız yangınlarının doğa katliamı olduğunu açıkladı.

Özellikle yaz aylarında anız yangınlarının hem doğaya hem de canlılara büyük zarar verdiğini kaydeden Bilaloğlu, “Vatandaşların kuruyan otları ve anızları yakmamaları konusunda duyarlı olmaları gerekir. Anız yangınlarının doğada yaşayan canlılar için ne derece korkunç olduğunu hepimiz iyi bilmeliyiz. Yapılan bu doğa katliamlarına dur diyelim” dedi.

Anız yakmanın toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıların öldürmesi olduğuna dikkat çeken Talat Bilaloğlu, “Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Yapılan araştırmalarda, anız yakma ile küçük canlıların mikro organizmaların yüzde 70’inin zarar gördüğü bunun da verimi düşürdüğü ortaya konulmuştur” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.