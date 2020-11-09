Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız 10 Kasım 1938’in üzerinden 82 yıl geçti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl dönümü öncesinde, araştırılan konulardan biri de Anıtkabir oldu. Anıtkabir’in ziyaret saatlerini araştıran vatandaşlar, 10 Kasım 2020 Anıtkabir ziyarete açık mı? sorusuna da yanıt aradı. Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmek isteyenler, arama motorlarına yöneldi. Peki, Anıtkabir ziyarete açık mı 10 Kasım 2020? Anıtkabir ziyaret saatleri…

10 Kasım 1938 yılında saatler 09.05’i gösterdiğinde Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa uğurlandı. Ulusal yas günü Türkiye’nin dört bir yanında anılırken, 10 Kasım anma törenine yönelik araştırmalar artarken Atanın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 10 Kasım 2020’de Anıtkabir ziyarete açık mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Anıtkabir ziyaret saatleri…

10 KASIM 2020 ANITKABİR ZİYARETE AÇIK MI?

Anıtkabir ziyaret saatleri 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım’da günlerinde farklılık gösterebiliyor. ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ AÇILIŞ KAPANIŞ 01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30 15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının ardından, 13 Kasım'da Atatürk'ün naaşının Ankara'da inşa edilecek bir anıt mezara defnedileceği ve bu inşaat tamamlanana kadar naaşın Ankara Etnografya Müzesi'nde kalacağı açıklandı. Bu anıt mezarın inşa edileceği yeri belirlemesi amacıyla hükûmet tarafından kurulan komisyonun raporu doğrultusunda, 17 Ocak 1939'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu toplantısında Anıtkabir'in Rasattepe'ye inşa edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından arazine kamulaştırma çalışmaları başlatılırken, Anıtkabir'in tasarımını belirleme amacıyla 1 Mart 1941'de bir proje yarışması başlatıldı. 2 Mart 1942'de sona eren yarışma sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emin Onat ve Orhan Arda'nın projesi birinci olarak belirlendi. Proje, birkaç farklı dönemde yapılan birtakım değişikliklerle, Ağustos 1944'te gerçekleştirilen temel atma töreniyle uygulanmaya başlandı. Dört kısım hâlinde gerçekleştirilen inşaat; yaşanan birtakım sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle planlanandan ve hedeflenenden geç olarak Ekim 1952'de tamamlandı. 10 Kasım 1953'te ise Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi.

1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabrinin de yer aldığı Anıtkabir'e 1966'da defnedilen Cemal Gürsel'in naaşı ise 27 Ağustos 1988'de kaldırılmıştır.