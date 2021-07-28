Anıtkabir'e yapılan yiyecek- içecek otomatları kaldırılıyor

OTOMATLARIN KALDIRILMASI KARARI

'ATATÜRK'E KİMSE SAYGISIZLIK YAPAMAYACAK'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yazılı açıklama yaparak kararı değerlendirdi. Candan, "Anıtkabir bizim göz bebeğimiz. En son taş desenli duvar kaplamalı ticari otomatlar yerleştirdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ettik. Fikri takip yaparak ve kamuoyu oluşturarak Anıtkabire saygısızlık yapanların peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonuç verdi. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Anıtkabir Komutanlığını uyararak, tarihi sit alanı olan Anıtkabir içerisinde yer alan anıt bloğuna bitişik vaziyetteki şikayete konu yiyecek-içecek otomatının ivedilikle kaldırılmasına, tescilli Anıtkabir alanına bulunan diğer yiyecek-içecek otomatlarının ise Anıtkabir bakım onarım ve restorasyon kurulu toplantısı raporunda belirtildiği üzere alana ilişkin hazırlanacak olan çevre düzenleme projesinin kurula iletilmesinden sonra tekrar değerlendirilmesine karar verdi. Anıtkabire yönelik her türlü uygulamada Atatürke ve onun ebedi mekanına hiç kimse saygısızlık yapamayacak" dedi.