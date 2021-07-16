Anında karşılık verildi! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Cezalandırma atışlarıyla Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerin 3’ünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK /YPG'li teröristler, Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün 'Kandil kadrosu'ndan 3 terörist öldürüldü. Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.