Anıl İlter kimdir? Anıl İlter evli mi? İşte Anıl İlter'in oynadığı diziler

Kanal D'nin sevilen programı Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu oyuncu Anıl İlter. Bir dönem profesyonel futbolcu olan Anıl İlter, son yıllarda oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Anıl İlter kimdir? Anıl İlter kaç yaşında ve nereli? Anıl İlter evli mi? İşte Anıl İlter'in oynadığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler...

Arda Türkmen'in sunduğu Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Anıl İlter oldu. Anıl İlter, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performansını sergiledi. Programın takipçileri Anıl İlter'în hayatı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Anıl İlter kimdir? Anıl İlter kaç yaşında ve nereli? Anıl İlter evli mi? İşte Anıl İlter'in oynadığı diziler ve hayatı

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter, 3 Nisan 1981 yılından İzmit 'te doğdu. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezun oldu. Bir dönem profesyonel futbol oynadı. Sonrasında sunuculuk ve oyunculuğa adım atan Anıl İlter, reklam filmler ve dizilerde rol aldı.

Anıl İlter'in, ilk profesyonel oyunculuk deneyimine Ece dizisi ile başladı. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil oldu. Kahireli Palas, Kavak Yelleri , Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol aldı. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kızıl Elma dizisinde rol aldı ve 2015 yılında Ali rolü ile Kara Ekmek dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı.

Alabora, Ekmek Arası, FotoModo, Fazla Mesai, Cevap Sende gibi televizyon programlarının yanında birçok ünlü markanın özel programlarında sunuculuk yaptı.

ANIL İLTER EVLİ Mİ?

2009 yılında İpek İlter ile evlenmiştir ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır. İlter, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

ANIL İLTER'İN OYNADIĞI DİZİLER

2008 Ece (Oğuz)

2008-10 Ölümsüz Kahramanlar (Süleyman)

2008 Gece Gündüz (Serdar)

2010- 2012 Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Sedat)

2010 Kavak Yelleri

2010 Bir Avuç Deniz

2013 Kahireli Palas (Murat)

2014 Kızıl Elma (Sinan)

2014 Üç Arkadaş (Mahir)

2015 Köstebekgiller: Perili Orman

2015 Kara Ekmek (Ali)

2016 Şahane Damat (Engin)

2016 İlişki Durumu Evli (Erkut)

2017 Türk Malı (Onur Güney)

2020 Sen Çal Kapımı (Engin Sezgin)