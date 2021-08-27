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Anıl Ergin uçakta bayıldı! Ring aracıyla götürüldü...

27 Ağustos 2021 Cuma - 8:03 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 8:03

Karagümrük Çetesi’ne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Nuri Ergin oğlu Anıl Ergin, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nden Iğdır’daki cezaevine götürülmek için bindirildiği uçakta panik atak geçirerek bayıldı. Ergin 2 gün sonra ring aracıyla Iğdır’a götürülürken, avukatları ise sevk işleminin yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.


İstanbul İddiaya göre, tutuklanıp Metris Cezaevine konulan Anıl Ergin, Iğdır’da başka bir cezaevine konulmak istendi. 22 Ağustos’ta havalimanına götürülen Ergin uçakta panik atak geçirerek bayıldı. Panik atağın yanı sıra birçok rahatsızlığı bulunan Ergin olaydan 2 gün sonra bu defa ring aracıyla Iğdır’a götürülünce avukatları İdare Mahkemesi’ne işleminin yürütmesinin durdurulması için başvuruda bulundu. 
 
PANİK ATAK
 
Ergin’in avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, Anıl Ergin’in tutuklanıp Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulduğu anlatıldı. Dilekçede, Ergin’in 22 Ağustos’ta kendisine Iğdır’a sevk edileceği söylenerek İstanbul Havalimanı’na götürüldüğü anlatıldı. Dilekçede, Ergin’in kalp, astım gibi rahatsızlıkları ile panik atağı bulunduğu belirtilerek, “Uzun yıllar uçakla seyahat edemeyen müvekkilimiz uçakta rahatsızlanarak bayılmıştır. Müvekkilimizin hava yolu ile yolculuk yapmasının mümkün olmadığını anlayan görevliler müvekkilimizi Metris Cezaevi’ne geri götürmüşlerdir” denildi.(Milliyet)

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Anıl Ergin Nuri Ergin karagümrük çetesi
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