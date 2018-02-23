Anıl Berk Baki kimdir? (Survivor 2018)

Survivor 2018 yarışmasında en dikkat çekici isimlerden biri olan Anıl Berk Baki ile ilgili bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Cumali ile tartışmalarıyla gündeme gelen Anıl Berk Baki ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Lise eğitim ini ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır. Kendisini geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.