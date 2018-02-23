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Anıl Berk Baki kimdir? (Survivor 2018)

23 Şubat 2018 Cuma - 12:03 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 12:03

Anıl Berk Baki'nin hayatını haberimizde derledik. Survivor 2018 Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Anıl Berk Baki kimdir? Sorusunun yanıtı...


Survivor 2018 yarışmasında en dikkat çekici isimlerden biri olan Anıl Berk Baki ile ilgili bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Cumali ile tartışmalarıyla gündeme gelen Anıl Berk Baki ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi  Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır. Kendisini geliştiren Anıl Berk Baki,  Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

 

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm gibi sporlarıda yapmaktadır. Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı ise şudur; "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.."

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