Anıl Altan üstsüz pozunu paylaştı! Pelin Akil...

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil -Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

EŞİNİN POZLARINA KAYITSIZ KALMADI

Bahçede ev eşyalarını tamir eden Anıl Altan, o esnada verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmadı.

Pelin Akil, paylaşıma, "Şimdi bir şey diyeceğim: Burada amaç, "Bakın sandalye ve masamız da güzel verniklendi şükürler olsun mu? Nedir yani? Gel bana bir anlat mutfaktayım..." yorumunu yaptı.

"İKİ MEDENİ İNSAN GİBİ KONUŞALIM"

Anıl Altan da eşine, "Pelin'ciğim işim başımdan aşkın... Bahçede ahşaplarla uğraşıyorum. Müsait olunca gel iki medeni insan anne ve baba olarak konuşalım. Saygılar..." diyerek karşılık verdi. İkilinin yorumları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.