Ani kilo kaybı kanser habercisi olabilir!

Açıklanamayan ani kilo kaybı sıklıkla kanserlerinin ilk göze çarpan belirtilerinden. Diğer kanser türleri de yemek yemeyi zorlaştıran mide bulantısı, iştahsızlık ve yutma güçlüğü gibi semptomlara neden olabilir. Uzmanlar, diyet yapmadan kilo kaybı yaşayanları uyarıyor ve tıbbi açıdan değerlendirilmesi gerekitiğini ifade ediyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman, uyarı işareti olarak görülen ani kilo kaybının kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Kolon ve mide kanseri gibi kanserler sinsi ilerleyerek, uzun zaman hiçbir belirti vermeyebiliyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman “alarm semptomları” olarak bilinen, aşırı iştahsızlık, diyet yapmadan istem dışı kilo kaybı, ağızdan ya da makattan kanımdan yana gibi belirtilere karşı dikkatli söyleyerek; bunlar görüldüğünde hemen doktora başvurulmasının önemini vurguladı.

Türkiye'de en sık görülen kanserlerden birinin mide kanseri olduğunu ifade eden Doç. Orman "Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin mide kanser kanser görülüyor. Tedavisinde, endoskopik, laparoskopik ve kapalı cerrahiler uygulanıyor" dedi.

ORGAN KORUMAYA YÖNELİK CERRAHİLERİN SIKLIĞI ARTIYOR

Açık cerrahide yapılabilen işlemlerin aynısı, laparoskopik cerrahide de yapılabiliyor diyen Doç. Süleyman Orman "Cerrahilerde, hastanede daha kısa kalınması, ameliyat ağrısının daha az olması gibi hasta dostu laparoskopik cerrahinin ardından hasta sosyal yaşantılarına daha hızlı dönebiliyor." diye konuştu.

MİDE KANSERİNDE ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİYİ AKSATMAYIN

Gastrointestinal kanserlerin ilk üç evresinde laparoskopik yönteminin kullanılabildiğini söyleyen Orman "Ancak tümörler erken dönem saptandığında çok etkin tedaviler mevcut. Bu soru soruluyor. Bu soru olarak düzenli endoskopi ve kolonoskopileri aksatmamak gerekiyor. evredeki mide kanseri hastalarının, onkolojik cerrahisinin ileri dönem istatistiklerine baktığımızda, 5 Yıllık Sağ kalım Yüzde 70'lere çıktı. Ülkemizde Bu Konuda Eksiksiz bir şekilde Hizmet verilebiliyor. Ancak unutulmamalı ki, mide kanserinde ameliyat sonrası takipler de çok önemli" dedi.