Angelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin sahibi olduğu, İngiltere'nin efsane başbakanı Winston Churchill'in savaş sırasında yaptığı tek manzara resmi olan 'Koutoubia Camii Kulesi' tablosu, 8.3 milyon sterlinlik rekor fiyata satıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'in resme aldığı ve ABD Başkanı Franklin D.Roosevelt'e hediye ettiği daha sonra da Angelina Jolie'nin koleksiyonuna giren tablo 8.3 milyon sterlinlik rekor fiyatla alıcı buldu.

Jolie Family Collection tarafından 1 Mart’ta 8 milyon 300 bin sterline satılan "Tower of Koutoubia Mosque" (Koutoubia Camii Kulesi) adlı eser, dünya tarihine damgasını vuran İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in ilham aldığı yer olan Fas’ın Marakeş kentinde gün batımının uzun gölgeleri ve sıcak tonlarını içeriyor. Churcill'in nadir eserleri arasında yer alan tablo Churcill tablosu olarak biliniyor. Jolie’nin eski eşi Brad Pitt, Churchill'in gün batımı betimlemesi olan tabloyu, 2011'de Jolie'ye hediye olarak satın almıştı.

2'İNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA RESMEDİLEN TEK TABLO