Android uygulamalar açılmıyor, çöküyor! Android uygulama çökmesi nasıl düzelir?

Android kullanıcıları sosyal medya platformlarından ve çeşitli platformlardan bazı Android uygulamaların çöktüğünü paylaşıyor. Android uygulamaları çökme nedenini Google, Android System Webview'den kaynaklandığını söyledi. Android uygulama çökmesi nasıl düzelir?

Android kullanıcıları dün gece yaptıkları paylaşımlarla bazı Android uygulamalarının çöktüğüne yönelik şikayetlerini ifade etti. Popüler birçok uygulamada Android uygulama çökme sorunun yaşandığını dile getiren kullanıcıları, Google da doğruladı.

ANDROİD UYGULAMALARI ÇÖKÜYOR!

The Verge'ün haberine göre, şu anda bazı Android uygulamaları çökme sorunu sorunu yaşıyor. Google sorunu düzeltmek için üzerinde çalışıyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre sorun, Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine izin veren Android System Webview adlı bir sistem bileşeninden kaynaklanıyor. Google, The Verge'e yaptığı açıklamada, "WebView ile ilgili olarak Android'deki bazı uygulamaların bazı kullanıcılar için kilitlenmesine neden olan bir sorunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

ANDROİD UYGULAMA ÇÖKME SORUNU NASIL DÜZELİR?

Kullanıcıların bir kısmı, WebView'daki en son güncellemeyi kaldırmanın sorunu çözeceğini söylüyor. Twitter'daki resmi hesaplardan biri olan Samsung ABD destek hesabı da Android System Webview'daki en son güncellemenin kaldırılmasını kullanıcılara önerdi.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021

Google henüz sorunun çözüldüğü ile alakalı bir açıklama henüz yapmadı.