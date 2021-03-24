Android telefonda bazı uygulamaların açılmaması kullanıcıları zor durumda bırakıyor. Android uygulamalarıyla ilgili yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar 'MSA nedir? Android telefonlar çöküyor mu? Android uygulama durduruldu hatası ne?" sorularını sıklıkla araştırıyor. Android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı bazı uygulamaların hiç açılmadığı, bazıların da açıldıktan sonra kapandığından şikayet ediyor. Peki, Android telefonda bazı uygulamalar neden açılmıyor? MSA nedir? Android uygulamaları çöküyor mu? Android uygulama durduruldu hatası çözümü ne? Android sistem webview devre dışı ne demek? İşte android kullanıcılarının sorununun adım adım çözümü

Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip telefon yazılımı olan Android çökme sorunuyla karşı karşıya. Android uygulamalarında kullanıcılar ciddi sorun yaşıyor. Milyonlarca, Android kullanıcısı uygulamalarda meydana gelen çökme ve aniden kapanmanın nedenini merak ediyor. Android telefonu olanlar özellikle Google'ın sürekli olarak donduğunu bildiriyor. Peki, Android telefonda bazı uygulamalar neden açılmıyor? MSA nedir? Android uygulamaları çöküyor mu? Android uygulama durduruldu hatası çözümü ne? Android sistem webview devre dışı ne demek? İşte android kullanıcılarının sorununun adım adım çözümü ve konuyla ilgili olarak yetkililer yaptığı açıklama...

ANDROİD TELEFONLAR ÇÖKÜYOR MU? ANDROİD SİSTEM WEBVİEW DEVRE DIŞI NE DEMEK?

Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi. Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

ANDROİD UYGULAMA DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NE?

Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter Gmail ve Instagram ’ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.

İŞTE ANDROİD DURDU HATASI ÇÖZÜMÜ

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-Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.

-Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

-Güncellemeleri kaldırı tıklayın.

-İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın

Bu bahsettiğimiz işlem aşağı yukarı neredeyse tüm Android telefonlarda benzerdir. Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.

ANDROİD UYGULAMA DURDURDU HATASI İÇİN DİĞER ÖNERİLER

-Uygulama verilerini temizlemek,

-Uygulamayı silip yeniden yüklemek,

-Telefonu kapatıp açmak,

-Fabrika ayarlarına döndürmek.

ANDROİD SORUNU HANGİ TELEFONLARDA GÖRÜLDÜ?

Xiaomi, Samsung, Huawei , Oppo ve LG gibi android tabanlı telefonları kullananlar, 'Google sürekli olarak duruyor', 'Google play hizmetleri durduruldu', 'Android uygulama durduruldu' ve 'Google Play hizmetleri durmaya devam ediyor' hataları nedeni ile uygulamalara erişim sağlayamıyor. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcıların hemen hemen tamamında görülüyor.