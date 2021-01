Anda olmak nedir ve nasıl anda kalınır?

Düşüncelerinizi durduramadığınızda zihninizle özdeşleşirsiniz. Zihninizle özdeşleşmek kendinizle olan iletişiminize set çeker. Zihin artık sizi kullanır ve hükmeder. Ancak düşüncenizi izlemeye başladığınızda artık her şey çok farklıdır. Çünkü siz artık zihninizle özdeşleşmez ve ona güç vermezsiniz. Gücünüzü zihinden değil daha derinlerden alırsınız. Düşünceyi izleyin, duyguyu hissedin ve tepkiyi gözlemleyerek anda olduğunuzda tüm güzelliklerin farkına varırsınız. Çünkü özgürlük şuandır. Nefes aldığınız her an andasınız demektir. Kendinize sorun, “şu anda herhangi bir sorunum var mı?” eğer varsa kolaylıkla başa çıkabilirsiniz. Ama geçmişin üzüntüleri ve geleceğin kaygılarına şu anda yer verirseniz başa çıkamazsınız.