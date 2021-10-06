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Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi, anayasanın ilk 4 maddesi nedir?

06 Ekim 2021 Çarşamba - 13:34 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 13:34

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasa konusuna değinerek ilk 4 madde tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" dedi. Söz konusu açıklamaların ardından Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili yapılan araştırmalar da arttı. Peki, Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi, anayasanın ilk 4 maddesi nedir?


AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili ''Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz'' ve "İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar anayasanın ilk 4 maddesi nedir, anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi? sorularına yanıt aramaya  başladı.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekliMADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 

 

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