Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe çağrışımı yapan, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası, AYM gelen tepkiler üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, dün kişisel sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
Yıldırım, Twitter hesabından AYM binasının gece görüntüsünü paylaştı, 'Işıklar yanıyor' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük kaos yarattı. Sosyal medyada binlerce kiş darbe imalı paylaşıma sert tepki gösterdi.
Siyasilerden de art arda açıklamalar geldi. Kendini muhalif tanımlayan bazı yazarlar ve sözde sanatçılar AYM Üyesinin paylaşımına destek verdi.