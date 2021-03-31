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Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı!

31 Mart 2021 Çarşamba - 10:19 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 10:19

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.


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AYM Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP
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