Anayasa Mahkemesi'nden mülakat kararı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı...

Sözleşmeli öğretmen istihdamı ve sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan mülakat ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, açılan davanın iptaline karar verdi.
SÖZLEŞMELİ MÜLAKAT ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL!
Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli öğretmen istihdamının ve sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi 6755 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle ana muhalefet partisinin başvuru üzerine açılan davada kararını verdi. Karar 8 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Mahkeme heyeti, Kanun 4. maddesinin (6) fıkrasıyla 652 sayılı KHK'ya eklenen ek 4. maddenin
- 1 numaralı fıkrasında yer alan "... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir"
- 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "sözlü sınav başarı sırasına göre.." ibaresinin
Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verdi.